Буффон в туринском дерби, вероятно, побьет рекорд Мальдини

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в матче чемпионата Италии против «Торино», скорее всего, установит рекорд серии A. Как сообщает Football Italia, 42-летний голкипер займет место в воротах.

Туринское дерби станет для Буффона 648-м матчем в чемпионате. По этому показателю он обойдет экс-капитана «Милана» Паоло Мальдини, который провел в составе красно-черных 647 игр с 1984 по 2009 год.

Из действующих футболистов только двое провели больше 450 игр в серии A: 35-летний вратарь «Интера» Самир Ханданович (468) и 37-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла (460).

Буффон играет за «Ювентус» с 2001 года после перехода из «Пармы», сезон-2018/19 он отыграл в «ПСЖ».