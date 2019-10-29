Буффон рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему принял решение покинуть «ПСЖ».

— Почему я ушел из «ПСЖ»? Мне был 41 год, и как-то однажды вечером я вышел на улицу Парижа. Я подумал: «что я здесь делаю один, пока моя семья находится в Италии?» Тогда родилась идея возвращения в «Ювентус», — заявил голкипер в интервью Tiki Taka.

В текущем сезоне Буффон провел на поле 3 матча, в которых пропустил 2 гола. За «ПСЖ» 41-летний вратарь выступал в сезоне 2018/19.