Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует закончить карьеру.

«У меня в голове есть определенный знак «стоп», высшая планка. Это июнь 2023 года. Это максимум, хотя я могу закончить и в ближайшие четыре месяца», — цитирует The Guardian Буффона.

Буффон дебютировал в профессиональном футболе в ноябре 1995 года в составе «Пармы». Помимо этого, он выступал за «ПСЖ». Большую часть карьеры 43-летний итальянец провел в «Ювентусе», в составе которого 10 раз становился чемпионом Италии. Буффон является чемпионом мира в составе сборной Италии.