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Буффон рассказал, когда планирует закончить карьеру

12:48
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует закончить карьеру.

«У меня в голове есть определенный знак «стоп», высшая планка. Это июнь 2023 года. Это максимум, хотя я могу закончить и в ближайшие четыре месяца», — цитирует The Guardian Буффона.

Буффон дебютировал в профессиональном футболе в ноябре 1995 года в составе «Пармы». Помимо этого, он выступал за «ПСЖ». Большую часть карьеры 43-летний итальянец провел в «Ювентусе», в составе которого 10 раз становился чемпионом Италии. Буффон является чемпионом мира в составе сборной Италии.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/mar/03/gianluigi-buffon-interview-juventus-andrea-pirlo

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