Буффон прошел обряд новичков "Ювентуса". Завораживающее пение

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прошел церемонию посвящения в качестве новичка туринского клуба. Игроку пришлось петь в окружении товарищей по команде.

4 июля 41-летний итальянец подписал с туринским клубом однолетний контракт. Буффон выступал за "Ювентус" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. В составе "бьянконери" он девять раз становился чемпионом Италии. Сезон-2018/19 итальянец провел в "ПСЖ". В составе парижского клуба голкипер сыграл 25 матчей в которых пропустил 25 мячей и 9 раз сохранил ворота в неприкосновенности.