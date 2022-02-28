Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года

Голкипер Джанлуиджи Буффон продлил контракт с «Пармой», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года. 44-летний Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом. Предыдущее соглашение действовало до 2023 года.

В текущем сезон голкипер провел в серии B 23 матча, в которых пропустил 23 гола.

Буффон уже выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.