Буффон призвал болельщиков «Ювентуса» проявлять уважение к Конте

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон напомнил фанатам клуба, что нынешний тренер «Интера» Антонио Конте в прошлом отдавал всего себя «старой синьоре».

Ранее болельщики «Ювентуса» создали петицию с требованием убрать звезду Конте с клубной аллеи славы из-за того, что специалист стал главным тренером «Интера».

— Фанаты «Ювентуса должны помнить, что им необходимо уважать такого человека, как Антонио, потому что он отдал себя «Ювентусу» и добился отличных результатов, — цитирует Football Italia Буффона. — Его выбор можно долго обсуждать, но он отдал клубу всего себя.