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Буффон повторил рекорд Мальдини по количеству матчей в серии А

20:16
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон попал в стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Эта игра станет для него 647-й в серии А.

Он повторил рекорд бывшего «Милана» Паоло Мальдини, который провел в серии А столько же игр. Если вратарь проведет еще один матч в серии А в нынешнем сезоне, он станет рекордсменом за всю историю турнира.

Состав «Ювентуса»: Буффон, Данилу, Бонуччи, Демирал, Алекс Сандру, Рабьо, Пьянич, Матюиди, Дибала, Игуаин, Роналду.

Матч «Сампдория» — «Ювентус» начнется в 20.55 по московскому времени.

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