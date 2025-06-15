Буффон подтвердил назначение Гаттузо главным тренером сборной Италии

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон сообщил, что с Дженнаро Гаттузо близок к назначению на пост главного тренера национальной команды.

«Гаттузо — новый главный тренер сборной Италии. Мы приняли лучшее решение», — приводит слова Буффона журналист Маттео Моретто.

Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Хайдук», который он покинул в начале июня. До этого Гаттузо тренировал «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан», «Пизу», греческий ОФИ, «Палермо» и «Сьон».