«Ювентус» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» (2:0) и стал чемпионом девятый раз подряд. 42-летний вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон стал первым футболистом с 10 победами в чемпионате Италии.

На втором месте по этому показателю защитники «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини, которые становились чемпионами Италии по девять раз. Кьеллини, как и Буффон, выигрывал только с «Ювентусом». У Бонуччи есть одно чемпионство с «Интером».

«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд