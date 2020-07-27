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Буффон — первый футболист в истории с 10 победами в чемпионате Италии

01:09
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«Ювентус» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» (2:0) и стал чемпионом девятый раз подряд. 42-летний вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон стал первым футболистом с 10 победами в чемпионате Италии.

На втором месте по этому показателю защитники «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини, которые становились чемпионами Италии по девять раз. Кьеллини, как и Буффон, выигрывал только с «Ювентусом». У Бонуччи есть одно чемпионство с «Интером».

«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд

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