Буффон — первый футболист, сыгравший 650 матчей в серии А
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел на поле в стартовом составе на матч 4-го тура серии A против «Кротоне». 42-летний голкипер проводит 650-ю игру в чемпионате Италии. Он стал первым игроком, достигшим этой отметки.
482 игры Буффон отыграл за «Юве», а еще 168 — за «Парму».
В тройку лидеров по количеству игр в серии A также входят Паоло Мальдини из «Милана» (647) и Франческо Тотти из «Ромы» (619).
Буффон дебютировал в чемпионате Италии в ноябре 1995 года. Примечательно, что семь из десяти игроков, вышедших в «старте» «Юве» на игру с «Кротоне», к тому времени даже не родились.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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