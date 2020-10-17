Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел на поле в стартовом составе на матч 4-го тура серии A против «Кротоне». 42-летний голкипер проводит 650-ю игру в чемпионате Италии. Он стал первым игроком, достигшим этой отметки.

482 игры Буффон отыграл за «Юве», а еще 168 — за «Парму».

В тройку лидеров по количеству игр в серии A также входят Паоло Мальдини из «Милана» (647) и Франческо Тотти из «Ромы» (619).

Буффон дебютировал в чемпионате Италии в ноябре 1995 года. Примечательно, что семь из десяти игроков, вышедших в «старте» «Юве» на игру с «Кротоне», к тому времени даже не родились.