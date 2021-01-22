Буффон обратился к Роналду: «Мог бы забить меньше мне»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил относительно рекорда его партнера по команде Криштиану Роналду по количеству голов в официальных матчах.

«Ты мог бы забить меньше голов мне. Тем не менее, поздравляю с твоим N-ным рекордом в карьере. КР...760», — написал на своей странице в Twitter итальянец.

You could have spared me a couple of goal. ?

Anyway congratulations for your umpteenth #record in career. CR...760! pic.twitter.com/1bUUjQk1Mt — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) January 21, 2021

Роналду забил свой 760-й гол в карьере в официальных матчах в среду в игре за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0), благодаря чему побил рекорд Йозефа Бицана (759). В ворота Буффона Роналду забил 9 голов, ни один другой футболист в Лиге чемпионов не забивал голкиперу «Ювентуса» столько.