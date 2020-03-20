Буффон не собирается завершать карьеру. Ему 42 года

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что в ближайшее время не собирается завершать карьеру. Ему 42 года.

— Не прекращаю играть, потому что все еще чувствую себя хорошо, а также из-за уважения к мечтам, которые у меня были, — цитирует голкипера официальный сайт клуба. — Тогда я был бы доволен ролью вратаря в серии C. Никогда бы не подумал, что так далеко зайду.

Переход в «ПСЖ»? Я хотел чего-то другого, но всегда поддерживал связь с представителями Ювентуса".

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, после чего перешел в «ПСЖ». Летом 2019 года итальянец вновь присоединился к «бьяконери». В сезоне-2019/20 Буффон провел 11 матчей (3 — «на ноль») и пропустил 9 мячей.