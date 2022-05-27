Буффон назвал ключевых игроков «Милана» в чемпионском сезоне

Легендарный голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу «Милана» в серии А.

«Тремя самыми важными столпами успеха «Милана» были Меньян, Тео Эрнандес, Тонали и, когда он был доступен, Ибра», — цитирует Football Italia Буффона.

Напомним, «Милан» завершили свою 11-летнюю серию без чемпионского титула.