Буффон может завершить карьеру этим летом

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, вратарь всерьез думает о том, чтобы уйти, несмотря на рассчитанный еще год контракта с «Пармой». Руководство клуба может предложить ему административную должность.

Ранее сообщалось, что итальянец получил предложение из Саудовской Аравии, однако он не хочет продолжать карьеру.

В серии B в сезоне-2022/23 вратарь провел 18 матчей.