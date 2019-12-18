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Буффон может продлить контракт с «Ювентусом»

13:32
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона-2019/20. 41-летний итальянец хочет продлить контракт с туринским клубом еще на год, сообщает Corriere della Sera.

В матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» Буффон может установить абсолютный рекорд итальянского чемпионата. Если голкипер выйдет на поле, то этот матч станет для него 648-м в серии А. В данный момент Буффон разделяет первую строчку с Паоло Мальдини, на счету которого 647 матчей.

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