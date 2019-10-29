Буффон может продлить контракт с «Ювентусом»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продлить контракт с клубом. 41-летний голкипер раздумывает над тем, чтобы подписать новое соглашение до лета 2021 года и завершить карьеру в 43 года.

Как сообщает Tuttosport, клуб также готов рассмотреть этот вопрос. Напомним, что Буффон в 2018 году покинул «Ювентус», но не завершил карьеру, а перебрался в «ПСЖ», где провел один сезон. А потом вернулся в Турин, но уже не в роли игрока основного состава.