Буффон может повторить рекорд Мальдини

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Вероной». Место в воротах туринцев должен занять Джанлуиджи Буффон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Для Буффона эта игра станет 902-й в составе «Юве». Таким образом, он повторит рекорд бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини по количеству матчей за один клуб.

Если говорить о рекорде по количеству матчей в серии А, то его тоже удерживает Мальдини (647). На счету Буффона 641 встреча.

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