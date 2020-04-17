Буффон и президент «Ювентуса» согласились продлить контракт 42-летнего вратаря до 2021 года

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон согласился подписать новый контракт с клубом, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 42-летний итальянец переговорил с президентом клуба Андреа Аньелли, и они оба согласились продлить контракт голкипера до 2021 года. Буффон решил подписать новую сделку на тех же условиях, что и текущий контракт.

В текущем сезоне Буффон провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов и трижды сыграл на ноль.