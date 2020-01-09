Буффон и матрешка с изображением храма Василия Блаженного
20:15
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опубликовал в своем Twitter новую фотографию. 41-летний итальянец сделал снимок на фоне батона хлеба, маленькой копии Кубка чемпионата мира и матрешки.
На матрешке изображен московский храм Василия Блаженного.
В текущем сезоне Буффон провел 8 матчей за туринцев и пропустил 7 голов.
Et voil?#BuffonbyKimoa@Kimoa pic.twitter.com/uBzlgScuad— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) January 9, 2020
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