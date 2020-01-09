Буффон и матрешка с изображением храма Василия Блаженного

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опубликовал в своем Twitter новую фотографию. 41-летний итальянец сделал снимок на фоне батона хлеба, маленькой копии Кубка чемпионата мира и матрешки.

На матрешке изображен московский храм Василия Блаженного.

В текущем сезоне Буффон провел 8 матчей за туринцев и пропустил 7 голов.