Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport. Это произойдет не раньше получения путевки на Евро-2020.

Буффон — рекордсмен сборной Италии по количеству проведенных встреч, на его счету 176 матчей. Оба игрока в 2006 году стали чемпионами мира.

После шести туров отборочного турнира Евро-2020 Италия занимает первое место в своей группе, набрав 18 очков.