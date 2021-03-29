Буффон хочет покинуть «Ювентус»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может покинуть клуб следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport 29 марта.

По данным источника, 43-летний голкипер пока не планирует завершать карьеру и хочет получать больше игрового времени. Поэтому Буффон рассматривает различные варианты продолжения карьеры, в том числе, за рубежом.

В нынешнем сезоне серии А Буффон провел 10 матчей в составе «бьяконери» и пропустил 5 мячей. Нынешний контракт вратаря с «Ювентусом» действует до конца июня 2021 года.