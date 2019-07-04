Буффон будет играть в "Ювентусе" под 77-м номером

Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", выбрал новый игровой номер. Вратарь будет выступать под номером 77.

Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В"ПСЖ" он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.

Буффон рассказал, почему решил вернуться в "Ювентус"