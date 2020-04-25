«Будьте сильными, парни!» Роналду показал, как правильно качать ноги

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 35-летний португалец продемонстрировал подписчикам, как он проводит свою тренировку.

«Будьте сильными, парни! Поехали», — подписал фото Роналду, который тренировал в тот момент ноги при помощи гантелей.

Форвард туринцев с семьей находится на португальском острове Мадейра с 9 марта.

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