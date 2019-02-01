Бруну Алвеш продлил контракт с "Пармой"

Защитник "Пармы" Бруну Алвеш продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт желто-синих. Новое соглашение с 37-летним португальцем рассчитано до 2020 года.
Rinnovato il contratto di #BrunoAlves fino al 30.06.2020 💪🏻💛💙– Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 1 февраля 2019 г.
📝➡ https://t.co/RhnXX6B0b6#ChinoisiAmo #ForzaParma #Bruno2020 pic.twitter.com/gtQEVURZXY
Ранее сообщалось, что на игрока претендовал "Ювентус". "Бьянконери" хотели подписать защитника в качестве временной замены травмированным Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.
Напомним, Алвеш был игроком "Зенита" с 2010 по 2013 год. В составе петербургского клуба он дважды выигрывал чемпионат России.
В текущем сезоне Алвеш провел 20 матчей за "Парму" и забил 2 гола.
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