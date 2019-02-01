Бруну Алвеш продлил контракт с "Пармой"

Защитник "Пармы" Бруну Алвеш продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт желто-синих. Новое соглашение с 37-летним португальцем рассчитано до 2020 года.

Ранее сообщалось, что на игрока претендовал "Ювентус". "Бьянконери" хотели подписать защитника в качестве временной замены травмированным Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Напомним, Алвеш был игроком "Зенита" с 2010 по 2013 год. В составе петербургского клуба он дважды выигрывал чемпионат России.

В текущем сезоне Алвеш провел 20 матчей за "Парму" и забил 2 гола.

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