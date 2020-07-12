Брозовича лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович был лишен водительских прав. Об этом сообщает итальянские СМИ.

Как информирует Corriere della Sera, в ночь с пятницы на субботу хорват проехал на красный свет. Его остановили полицейские. Они провели тестирование на алкоголь, которое показало превышение нормы, хоть и не очень значительное. В результате футболиста лишили водительских прав.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 35 матчей за «Интер» и забил три мяча при пяти голевых передачах.