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Брозовича лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии

14:22
Марсело Брозович. Фото sempreinter.com.
Марсело Брозович. Фото sempreinter.com.
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович был лишен водительских прав. Об этом сообщает итальянские СМИ.

Как информирует Corriere della Sera, в ночь с пятницы на субботу хорват проехал на красный свет. Его остановили полицейские. Они провели тестирование на алкоголь, которое показало превышение нормы, хоть и не очень значительное. В результате футболиста лишили водительских прав.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 35 матчей за «Интер» и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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