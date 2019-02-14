18:15 | Футбол — Италия

Брозович поставил лайк под тремя постами с новостью о смене капитана в "Интере"

Лайки Брозовича. Фото Скрин Football Italia Лайк Брозовича. Фото Скрин Football Italia
Лайки Брозовича. Фото Скрин Football Italia
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Полузащитник "Интера"  Марсело Брозович поставил лайк под тремя публикациями в Инстаграме о смене капитана в миланском клубе. В среду главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти принял решение лишить форварда Мауро Икарди капитанской повязки из-за отсутствия у того лидерских качеств.

Капитаном "Интера" стал вратарь Самир Ханданович. Также Икарди на попал в заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативных передачи.

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