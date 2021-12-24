Брозович близок к новому контракту с «Интером»
03:10
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович в ближайшее время продлит контракт, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
Marcelo #Brozovic's contract extension with #Inter until 2025 (€ 6M/year) is almost done. Last detail, but #Nerazzurri are confident to sign the renewal in January. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) December 23, 2021
По данным источника, сделка почти завершена. Сторонам осталось согласовать последние детали. Контракт будет рассчитан до 2025 года, а зарплата игрока составит шесть миллионов евро в год.
29-летний хорват в текущем сезоне провел 25 матчей за «Интер» и забил один мяч при двух голевых передачах.
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