Бриан Кристанте: «Цель «Ромы» в этом году — попасть в топ-4 серии А и выйти в финал Кубка Италии»
11:51
Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте рассказал о целях клуба на остаток сезона.
— Мы по-прежнему боремся на всех фронтах, — приводит слова Кристанте Corriere dello Sport. — Наша цель в этом году — попасть в четверку лучших в серии А, возможно, выйти в финал Кубка Италии и хорошо выступить в Лиге Европы. У нас конкурентоспособная команда с большим количеством отличных игроков, отличный тренер, так что нас ждет хорошая вторая половина сезона.
Мы сделали большой прорыв в игре как в обороне, так и в атаке. Нам надо продолжать в том же духе, следовать за тренером и совершенствоваться с каждой игрой.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...