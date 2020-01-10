Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте рассказал о целях клуба на остаток сезона.

— Мы по-прежнему боремся на всех фронтах, — приводит слова Кристанте Corriere dello Sport. — Наша цель в этом году — попасть в четверку лучших в серии А, возможно, выйти в финал Кубка Италии и хорошо выступить в Лиге Европы. У нас конкурентоспособная команда с большим количеством отличных игроков, отличный тренер, так что нас ждет хорошая вторая половина сезона.