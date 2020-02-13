«Брешия» согласна продать Сандро Тонали за 60 миллионов евро. Игроком интересуются «Ювентус» и «Интер»

«Брешиа» готова продать полузащитника Сандро Тонали летом, если в клуб поступит предложение в размере 60 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

Как сообщает источник, президент клуба, Массимо Челлино, уже уведомил претендующих на 19-летнего итальянца «Ювентус» и «Интер» о своих требованиях по стоимости игрока. Также, издание говорит об интересе «Наполи» и «Милана», но эти клубы еще не предпринимали активных шагов по полузащитнику «Брешии».

19-летний Тонали провел за «Брешиа» 23 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Также, в текущем сезоне футболист дебютировал за сборную Италии (15 октября 2019 года против Лихтенштейна). Всего за основную сборную у Тонали 3 матча, в которых тот не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.