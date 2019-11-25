«Брешиа» опубликовала заявление в связи с высказыванием президента клуба Массимо Челлино в отношении форварда команды Марио Балотелли. В нем говорится, что президент пошутил и не собирался оскорблять игрока по расовому признаку.

Ранее Челлино, говоря о ситуации с Балотелли употребил слово «Nero», которое переводится как «черный», но может иметь значение «мрачный», свидетельствуя об угнетенном состоянии духа. По версии Football Italia, именно такой вариант перевода правильный. Издание также указывало, что «schiarirsi» переводится как «прояснить», но слово, сказанное Челлино, можно перевести и как «сделать более светлым», что также сочтено неоднозначным высказыванием в адрес игрока.

— Что касается заявлений, сделанных сегодня днем ??президентом Массимо Челлино в отношении нашего игрока Марио Балотелли, «Брешиа» отмечает, что мы, очевидно, имеем дело с парадоксальной шуткой, которая была сказана с целью уменьшить чрезмерное давление СМИ на игрока и защитить его.

До этого Балотелли был отправлен с тренировки команды, после чего его не включили в заявку на матч чемпионата Италии с «Ромой» (0:3). 29-летний игрок в текущем сезоне провел семь матчей за «Брешию» и забил два мяча. Ранее он подвергся расистским оскорблениям в матче чемпионата Италии с «Вероной».

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