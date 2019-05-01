"Брешиа" досрочно обеспечила себе возвращение в серию А. В последний раз команда выступала в элитном дивизионе в сезоне-2010/11.

В матче 36-го тура в серии В команда обыграла "Асколи" - 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Даниэле Дессена. "Брешиа" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 66 очков, и уже не опустится ниже второго место. Вторым идет "Лечче" - 63 очка.

Прямую путевку в серию А получают две команды. Обладатель третьей путевки определяется через плей-офф.

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