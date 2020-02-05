«Брешиа» уволила Корини во второй раз за сезон

Главный тренер «Брешии» Эудженио Корини был уволен со своего поста. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Корини был уволен во второй раз за сезон. 48-летнего специалиста в первый раз уволили в ноябре 2019 года, после чего его заменил Фабио Гроссо. Уже в декабре Гроссо также был уволен, после чего клуб вернул Корини. Под его руководством после возвращения «Брешиа» одержала две победы при двух ничьих и четырех поражениях.

«Брешиа» занимает 19-е место в чемпионате Италии. Команда набрала 15 очков в 22 матчах.