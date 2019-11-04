«Брешиа» уволила главного тренера

Эудженио Корини уволен с поста главного тренера «Брешиа», сообщает официальный сайт клуба. Это произошло после поражения от «Вероны» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии. «Брешиа» с 7 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.

49-летний Корини возглавил команду в сентябре 2018 года. Под его руководством она вышла в серию А. Главным претендентом на пост главного тренера является Диего Лопес.

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