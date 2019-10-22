«Брешиа» сыграла вничью с «Фиорентиной»

«Брешиа» в матче 8-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Фиорентиной» — 0:0. Беспроигрышная серия «фиалок» составляет шесть встреч, с 12 очками они занимают 9-е место в турнирной таблице. «Брешиа» (7) — на 15-й позиции.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Брешиа» — «Фиорентина» — 0:0

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена (Шпалек, 57), Ромулу (Змрхал, 79), Бизоли, Тонали, Доннарумма (Балотелли, 46), Ай.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Соттиль, 79), Миленкович, Рибери (Боатенг, 88), Бадель, Кастровилли, Пульгар, Кьеза (Влахович, 68).

Предупреждения: Пульгар, 53. Кьеза, 66. Рибери, 77.

Судья: Кальварезе (Италия).

21 октября. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты