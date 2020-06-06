«Брешиа» расторгла контракт с Балотелли

«Брешиа» расторгла контракт нападающим Марио Балотелли, сообщает Transfermarkt. Решение немедленнов вступает в силу после согласия президента клуба Массимо Челлино.

Примечателен тот факт, что игрок должен был покинуть «Брешию» 30 июня в связи с окончанием контракта.

«Брешиа» подписала Балотелли на правах свободного агента летом прошлого года, заключив с ним договор до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах серии А, забил 5 голов.