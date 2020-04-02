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«Брешиа» против завершения сезона и обвиняет УЕФА в безответственности

13:15
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Президент «Брешиа» Массимо Челлино против того, чтобы нынешний сезон чемпионата Италии был доигран. По его словам, эти планы не могут быть реализованы из-за пандемии коронавируса.

— Соревнования не могут быть возобновлены по многим причинам, — цитирует La Gazzetta dello Sport Челлино. — Мы должны беречь здоровье людей и сохранить футбольную систему. Мы так только испортим и следующий сезон. Мы сейчас в центре эпидемии, на улицах грузовики с трупами. Если нас заставят играть, я готов увести команду, и пусть нам присуждают поражения. Так мы проявим уважение к умершим людям. А УЕФА высокомерен и безответственен. Он думает только о трофеях и экономических интересах. Если хотите сделать что-то полезное, закупите аппараты искусственной вентиляции легких.

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