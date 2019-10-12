«Брешиа» продлила контракт с нападающим Торрегроссой

«Брешиа» продлила контракт с нападающим Эрнесто Торрегроссой. Новое соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Торрегросса выступает за «Брешию» с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провел на поле лишь 45 с небольшим минут, отыграв первый тайм в матче 2-го тура серии А против «Милана» (0:1).

Brescia e @ErnesTorre22 ancora insieme.



Il calciatore si lega al Club fino al 2022.#FORZABRESCIA???? pic.twitter.com/mZ70Qkj109 — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) October 12, 2019

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