«Брешиа» осудила слова Балотелли о «Ювентусе» и коронавирусе

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли на своей странице в Instagram резко высказался о приостановке сезона в Италии из-за пандемии коронавируса. По его мнению, сделать это нужно было раньше.

«Люди не понимают всей серьезности происходящего. Скучаю по футболу, но нужно сидеть дом. Им пришлось ждать, пока «Ювентус» вновь будет на первом месте, прежде чем приостановить чемпионат. Я же раньше призывал остановить чемпионат, но люди оскорбляли меня за это», — сказал Балотелли.

Однако клуб форварда через несколько часов выступил с официальным заявлением, в котором осудил слова Балотелли.

«Брешиа» намерена официально дистанцироваться от того, что было сказано Марио Балотелли в отношении паузы в серии А. Наш клуб подчеркивает, что эти обвинения носят исключительно личный характер и никоим образом не связаны с самим клубом", — говорится в заявлении на официальном сайте.