«Брешиа» может расторгнуть контракт с Балотелли

«Брешиа» намерена расторгнуть контракт с нападающим Марио Балотелли. В ближайшее время руководства клуба проведет конференцию, на которой будет обсуждаться этот вопрос, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20.

Ранее владелец «Брешии» Массимо Челлино признался, что считает трансфер игрока ошибкой.