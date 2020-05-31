Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Брешиа» может расторгнуть контракт с Балотелли

13:52
Теги:

«Брешиа» намерена расторгнуть контракт с нападающим Марио Балотелли. В ближайшее время руководства клуба проведет конференцию, на которой будет обсуждаться этот вопрос, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20.

Ранее владелец «Брешии» Массимо Челлино признался, что считает трансфер игрока ошибкой.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир