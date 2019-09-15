«Брешиа» и «Болонья» на двоих забили семь мячей

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Брешиа» принимала «Болонью». Гости одержали победу со счетом 4:3.

Отметим, что хозяева провели большую часть второго тайма в меньшинстве после удаления Даниэле Дессена.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Брешиа» — «Болонья» — 3:4 (3:1)

Голы: Доннарумма, 10 (1:0). Доннарумма, 19 (2:0). Бани, 36 (2:1). Чистана, 42 (3:1). Паласио, 56 (3:2). Денсвил, 60 (3:3). Орсолини, 80 (3:4).

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена, Ромулу (Матри, 84), Бизоли, Тонали (Шпалек, 79), Доннарумма (Змргал, 63), Ай.

«Болонья»: Скорупски, Дейкс, Денсвил, Бани (Поли, 53), Томиясу, Джемаили (Сантандер, 46), Медель, Сориано, Паласио (Сков Ольсен, 89), Сансоне, Орсолини.

Предупреждения: Бани, 12. Дессена, 21. Денсвил, 45+2. Сантандер, 67. Сориано, 69. Медель, 83. Сков Ольсен, 90+3.

Удаление: Дессена, 48.

Судья: Рокки (Италия).

15 сентября. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

«Парма» — «Кальяри» — 1:3 (0:2)

Голы: Чеппителли, 23 (0:1). Чеппителли, 39 (0:2). Барилла, 58 (1:2). Симеоне, 77 (1:3).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони (Спрокати, 81), Дармиан, Гальоло, Барилла, Бругман (Пеццелла, 74), Эрнани, Кулушевски, Жервинью, Инглезе (Корнелиус, 74).

«Кальяри»: Ольсен, Каччаторе, Пизакане (Клаван, 69), Чеппителли, Пеллегрини (Ликояннис, 64), Чигарини, Кастро, Жоау Педру, Рог (Ионицэ, 83), Нандес, Симеоне.

Предупреждения: Чеппителли, 16. Жоау Педру, 42. Нандес, 56. Пеллегрини, 62. Кастро, 86.

Судья: Паскуа (Италия).

15 сентября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

«СПАЛ» — «Лацио» — 2:1 (0:1)

Голы: Иммобиле, 17 — с пенальти (0:1). Петанья, 63 (1:1). Куртич, 90+2 (2:1).

«СПАЛ»: Э.Бериша, Томович (Фелипе, 80), Ционек, Викари, Реца (Стрефецца, 62), Д`Алессандро (Сала, 73), Куртич, Миссироли, Мурджа, Петанья, Ди Франческо.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Вавро, 48), Лукас (Милинкович-Савич, 68), Лулич, Пароло, Луис Альберто, Лаццари, Кайседо (Корреа, 68), Иммобиле.

Предупреждения: Томович, 16. Габаррон, 26. Миссироли, 51. Стрефецца, 64. Раду, 79. Фелипе, 85. Ачерби, 89. Ди Франческо, 90+6.

Судья: Кальварезе (Италия).

15 сентября. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».

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