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Бремер — о 0:0 с «Наполи»: «Жалко, что «Ювентус» не выиграл, потому что мы доминировали»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Бремер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:0).

«Жалко, что мы не выиграли этот матч, потому что мы доминировали. Важно забивать голы, без этого не победишь. Мы играли хорошо, надо продолжать в том же духе. Мы много владели мячом, но не смогли сделать последний пас», — приводит слова Бремера журналист Николо Скира.

После этого матча «Ювентус» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Наполи» с 10 очками — на строчку выше.

ФК Наполи
ФК Ювентус
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3
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4
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5
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
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 Торино 4 2 2 0 5-3 8
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 Лацио 4 2 1 1 8-6 7
8
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
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