Бремер — о 0:0 с «Наполи»: «Жалко, что «Ювентус» не выиграл, потому что мы доминировали»

Защитник «Ювентуса» Бремер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:0).

«Жалко, что мы не выиграли этот матч, потому что мы доминировали. Важно забивать голы, без этого не победишь. Мы играли хорошо, надо продолжать в том же духе. Мы много владели мячом, но не смогли сделать последний пас», — приводит слова Бремера журналист Николо Скира.

После этого матча «Ювентус» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Наполи» с 10 очками — на строчку выше.