Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Братья Индзаги обнялись перед матчем «Беневенто» — «Лацио»

00:28
Братья Симоне и Филиппо Индзаги перед матчем &quot;Беневенто&quot; - &quot;Лацио&quot;. Фото Twitter
Братья Симоне и Филиппо Индзаги перед матчем &quot;Беневенто&quot; - &quot;Лацио&quot;. Фото Twitter
Теги:

Главные тренеры «Беневенто» и «Лацио» Филиппо и Симоне Индзаги тепло поприветствовали друг друга перед матчем 12-го тура серии A. Для братьев это вторая встреча в качестве главных тренеров команд-соперников. Впервые это произошло 26 декабря 2018 года, когда «Лацио» под руководством Симоне принимал «Болонью», которую тогда возглавлял Филиппо. Та встреча завершилась вничью — 1:1.

В качестве футболистов братья Индзаги пересекались только в их первом клубе в карьере — «Пьяченце», а также в сборной Италии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир