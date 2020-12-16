Главные тренеры «Беневенто» и «Лацио» Филиппо и Симоне Индзаги тепло поприветствовали друг друга перед матчем 12-го тура серии A. Для братьев это вторая встреча в качестве главных тренеров команд-соперников. Впервые это произошло 26 декабря 2018 года, когда «Лацио» под руководством Симоне принимал «Болонью», которую тогда возглавлял Филиппо. Та встреча завершилась вничью — 1:1.

В качестве футболистов братья Индзаги пересекались только в их первом клубе в карьере — «Пьяченце», а также в сборной Италии.