Брат Балотелли считает, что форвард играет только на 30 процентов возможностей

Энок Барвуа, брат нападающего «Брешии» Марио Балотелли, считает, что футболист не показывает весь свой максимум. Также он признался, что с Марио тяжело жить в одном доме.

— Я лучше него в видеоиграх, но он злится, когда проигрывает, бросает джойстик и оправдывается, что у него болят глаза. Нелегко жить с Марио, потому что он полон энергии и никогда не хочет стоять на месте, — цитирует Football Italia Барвуа. — Если ты отдыхаешь, он придет и разбудит тебя. Он всегда был таким позитивным, и этот оптимизм мне очень помог в жизни.

Единственное, что хотел бы сказать Марио, что если бы он играл на 100 процентов, его бы было не остановить. Вместо этого он играет только на 30 процентов. Он очень чувствительный, поэтому, если малейшая вещь идет не так, он опускает голову и не работает. Нелегко играть с таким большим давлением.