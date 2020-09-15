Божинов покинул «Пескару» и вернулся в «Левски»

Нападающий Валери Божинов покинул «Пескару», в составе которой провел семь месяцев. Он вернулся в «Левски», сообщает сайт болгарского клуба.

Божинов успел провести за «Пескару» только 3 матча. 34-летний болгарин впервые перешел в «Левски» в январе 2014 года, но в сентябре того года уехал в Италию. В феврале 2019-го он вновь подписал контракт с болгарским клубом.

На заре карьеры Божинову выдавали большие авансы и он успел поиграть за «Фиорентину», «Ювентус» и «Парму».