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Божинов покинул «Пескару» и вернулся в «Левски»

22:37
Валери Божинов. Фото ФК «Левски».
Валери Божинов. Фото ФК «Левски».
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Нападающий Валери Божинов покинул «Пескару», в составе которой провел семь месяцев. Он вернулся в «Левски», сообщает сайт болгарского клуба.

Божинов успел провести за «Пескару» только 3 матча. 34-летний болгарин впервые перешел в «Левски» в январе 2014 года, но в сентябре того года уехал в Италию. В феврале 2019-го он вновь подписал контракт с болгарским клубом.

На заре карьеры Божинову выдавали большие авансы и он успел поиграть за «Фиорентину», «Ювентус» и «Парму».

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