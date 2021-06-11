«Боруссия», «Арсенал» и «ПСЖ» заинтересованы в Локателли

Три европейских топ-клуба интересуются полузащитником «Сассуоло» и сборной Италии Мануэлем Локателли, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в 23-летнем футболисте заинтересованы дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Арсенал». «Сассуоло» готов отпустить хавбека за 40 миллионов евро.

Игроком также интересуется «Ювентус», однако он не сможет заплатить запрашиваемую сумму.

В минувшем сезоне Локателли участвовал в 34 матчах серии А, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.