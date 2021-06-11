Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Боруссия», «Арсенал» и «ПСЖ» заинтересованы в Локателли

17:46
Теги:

Три европейских топ-клуба интересуются полузащитником «Сассуоло» и сборной Италии Мануэлем Локателли, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в 23-летнем футболисте заинтересованы дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Арсенал». «Сассуоло» готов отпустить хавбека за 40 миллионов евро.

Игроком также интересуется «Ювентус», однако он не сможет заплатить запрашиваемую сумму.

В минувшем сезоне Локателли участвовал в 34 матчах серии А, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020: расписание и результаты матчей 11 июня
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Сможет ли Турция впервые в истории обыграть Италию?
Бельгия — Россия: прогноз Владимира Пономарева на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд