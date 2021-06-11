«Боруссия», «Арсенал» и «ПСЖ» заинтересованы в Локателли
17:46
Три европейских топ-клуба интересуются полузащитником «Сассуоло» и сборной Италии Мануэлем Локателли, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, в 23-летнем футболисте заинтересованы дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Арсенал». «Сассуоло» готов отпустить хавбека за 40 миллионов евро.
Игроком также интересуется «Ювентус», однако он не сможет заплатить запрашиваемую сумму.
В минувшем сезоне Локателли участвовал в 34 матчах серии А, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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