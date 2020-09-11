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Борха Валеро возвращается из «Фиорентины» в «Интер»

11 сентября 2020, 23:22

Полузащитник Борха Валеро в ближайшее время станет игроком «Фиорентины». Как сообщает Sky Sport Italia, 35-летний испанец завтра пройдет медицинское обследование во Флоренции. Ожидается, что он подпишет контракт на один год.

Валеро уже выступал в «Фиорентине» пять сезонов, с 2012 по 2017 год. После этого он перешел в «Интер», где играл последние три года.

В сезоне-2019/20 Валеро провел 25 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах.

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