Борха Валеро возвращается из «Фиорентины» в «Интер»

Полузащитник Борха Валеро в ближайшее время станет игроком «Фиорентины». Как сообщает Sky Sport Italia, 35-летний испанец завтра пройдет медицинское обследование во Флоренции. Ожидается, что он подпишет контракт на один год.

Валеро уже выступал в «Фиорентине» пять сезонов, с 2012 по 2017 год. После этого он перешел в «Интер», где играл последние три года.

В сезоне-2019/20 Валеро провел 25 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах.