Борха Валеро: «Решение о приостановке серии А приняли слишком поздно»

Полузащитник «Интера» Борха Валеро поделился мнением о приостановке чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса.

— Я в порядке, вся моя семья дома со мной, — приводит слова Валеро AS. - Было бы намного сложнее, если бы я был один. Все и гроки сейчас выполняют программу занятий, которую нам прислал «Интер».

Я все еще надеюсь, что сезон может быть завершен. Это будет означать, что самые важные проблемы, такие как здоровье, будут решены.

Решение о приостановке серии А приняли слишком поздно. Нужно было заболеть игроку, чтобы все остановить. Чемпионат должен был быть остановлен раньше.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.