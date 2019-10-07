Бонуччи заявил, что зрители увидели великолепный «Ювентус» в матче с «Интером»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи — о матче с «Интером» (2:1) в седьмом туре чемпионата Италии.

— Мы смогли совладать с разными моментами игры с уверенностью и спокойствием, — цитирует Бонуччи Sky Sport Italia. — Мы уверенно контролировали мяч и не испытывали больших сложностей, когда это делал «Интер». Думаю, что этим вечером мы увидели великолепный «Ювентус». Такие игры нам нравятся. Было очень много интенсивности, энергии. Это происходит в играх на таком уровне, когда многое стоит на кону.

«Ювентус» набрал 19 очков и вышел на первое место. У «Интера» 18 очков и вторая позиция.

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