Бонуччи заявил, что между тактикой Пирло и Сарри есть большая разница

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после матча с «Сампдорией» (3:0) в первом туре чемпионата Италии. Он рассказал об отличиях в тактике нового главного тренера Андреа Пирло и Маурицио Сарри, возглавлявшего команду ранее.

«Мы увидели новые идеи, которые предложил тренер и его штаб, новое видение игры, — цитирует Бонуччи Football Italia. — Большая разница в том, как мы атакуем, захватываем инициативу, пытаясь заработать результат. Судя по работе в последние недели и этому матчу, я думаю, что это лучше. Мы по-другому передвигаемся. При Сарри у нас было больше групповых перемещений, а у Пирло мы больше двигаемся по одному, что дает нам больше свободы, чтобы быть агрессивными и чаще отбирать мяч.

У нас есть четыре центральных полузащитника с подходящими для такой игры характеристиками. Они достаточно агрессивны и хорошо играют в пас. Благодаря этому мы более качественно владеем мячом, в чем вижу разницу по сравнению с прошлым сезоном. Пирло больше гораздо больше похож на Аллегри, чем на Сарри. Он оказывает такое же влияние, какое имел во время карьеры игрока. Когда он выходил на поле, ему можно было отдать мяч, не боясь, что он потеряет его. Теперь у нас такое же доверие к нему в роли тренера».

В составе победителей отличились Деян Кулушевски, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду.