Бонуччи заявил, что Конте займет c «Наполи» как минимум второе место в серии А

Бывший нападающий «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о перспективах «Наполи» с новым тренером Антонио Конте перед стартом сезона.

«Конте займет c «Наполи» как минимум второе место в серии А. После всех тех сложностей, что были в прошлом сезоне, «Наполи» сделал лучший выбор», — цитирует Бонуччи Calciomercato.it.

Конте возглавил «Наполи» этим летом.

Следующие матчи команды пройдут 28 июля с «Эгнатией», 31 июля с «Брестом» и 3 августа с «Жироной».