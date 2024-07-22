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Сегодня, 07:54

Бонуччи заявил, что Конте займет c «Наполи» как минимум второе место в серии А

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о перспективах «Наполи» с новым тренером Антонио Конте перед стартом сезона.

«Конте займет c «Наполи» как минимум второе место в серии А. После всех тех сложностей, что были в прошлом сезоне, «Наполи» сделал лучший выбор», — цитирует Бонуччи Calciomercato.it.

Конте возглавил «Наполи» этим летом.

Следующие матчи команды пройдут 28 июля с «Эгнатией», 31 июля с «Брестом» и 3 августа с «Жироной».

Антонио Конте
Леонардо Бонуччи
ФК Наполи
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